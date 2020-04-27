和泰車(2207)集團旗下iRent共享汽車宣布，5月起，汽車路邊租還服務範圍將延伸至基隆市、雙北市及桃園市，讓「北北基桃生活圈」可跨市路邊租還共享汽車，並增加車隊規模至700台，全台總車隊數達2,800台。
iRent共享汽車讓「北北基桃生活圈」可跨市路邊租還共享汽車，交通往返更完整、移動更便利。另因應油價同時調降里程費，以及推出優惠。
因應油價調降，和運租車門市及iRent同時調整里程費，門市調整後里程費為每公里1.9元起，iRent不分車型調整後為每公里2.3元。
iRent並推優惠，於5月1日~5月10日期間內使用「iRent汽車北北基桃路邊租還服務」者，可獲得1小時的汽車時數回饋。
另外，和運租車門市5月推出「勞工系列優惠」，勞動節視同平日55折、5月當月平日包月專案價9,900元。為體恤醫護人員辛勞，和運租車設立「醫護專案」，提供醫護相關人員承租1~2日平日5折、假日6折用車優惠、連租3日以上不分平假日5折。
51勞動節即將到來，為回饋勞工朋友，和運租車於4月30日~5月1日提供「平日優惠，以55折計價」。以ALTIS定價3,000來說，平日優惠與定價相比一天可省下1,350元，休旅車RAV4與定價相比則可省下一天1,800元。
(時報資訊)
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