Thanks @mcuban for your kind words & ringing endorsement of @HillaryClinton here in your hometown #CityOfChampions! pic.twitter.com/wr1C79zbcM — Bill Clinton (@BillClinton) July 31, 2016

獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)究竟選不選美國總統？他現在還舉棋不定，可以肯定的是他尚未放棄總統夢。庫班在2016年站台支持民主黨候選人希拉蕊(Hillary Clinton)，但是遭到共和黨川普(Donald Trump)擊敗。

庫班說：「領導力不是到處叫囂和威脅，那樣的人只能叫做傻蛋。」本屆民主黨的初選已經開始，「時間不多了，我沒說不選，只是我真的還沒決定。」庫班今年61歲，他也表示若非家人反對，他早就出馬了。

雖然身為老闆，庫班卻比很多NBA球員還有名，甚至有罕病少年許願要和庫班見面而不是球星。

庫班原本支持川普參選(素人從政)，後來又改支持民主黨。然而庫班未必就站在民主黨一方，他表示不想看到兩大黨處處對立，也反對政府催促大家投票，他認為降低投票率，小黨和獨立參選人才有機會突圍。對於現在的新冠疫情，庫班主張大家沉住氣，在獲得控制之前不要急著開門做生意。

(中時電子報)