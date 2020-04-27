阿里巴巴集團副總裁蔣凡日前與大陸網紅張大奕傳出緋聞，在經阿里巴巴廉政部特別調查組調查後，27日公告決定取消蔣凡阿里巴巴合夥人身分，並降其職級，從集團高級副總裁（M7級）降到集團副總裁（M6級）。

阿里巴巴公布調查結果指出，調查組就阿里集團對如涵電商的投資，以及張大奕所有淘寶、天貓店舖的入駐、活動、引流、交易等做了全面的內、外部調查。確認：阿里在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關；蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店舖的經營活動並無任何利益輸送行為。

但調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。

經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分，第一，管理層提議並得到合夥人委員會批准，即日起取消阿里合夥人身份。第二，記過處分。第三，降級，職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁），最後，取消上一財年度所有獎勵。

4月17日，淘寶天貓總裁蔣凡妻子在微博控訴張大奕，以微博ID「花花董花花」發文說，「這是我第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之」，同時標註張大奕微博。

隔日下午，蔣凡在阿里內網發帖，就網路傳言帶來的不好影響對公司和同事道歉，並請求公司對自己展開調查。蔣凡在內網表達了兩個主要觀點：第一，因為家人在微博上的言論和一些不實網路傳言給公司帶來了非常不好的影響，深表歉意；第二，他懇請公司對自己展開相關調查。

(工商 )