誰說台北西華飯店要封館？為慶祝成立30週年，更為粉碎「封館」傳言，台北西華飯店宣布推出「吃牛排、送住房」的重磅優惠，4月30日至5月31日，以4,888元入住西華，就送價值4,680元之TOSCANA義大利餐廳「24盎司Prime頂級丁骨牛排一份」及「整隻奢華爐烤波士頓龍蝦」，幾乎等於「買牛排及龍蝦送一晚住房」，堪稱史無前例的超值優惠。

為呼應西華「30週年」主題，專案並可享有上午10點提前入住、第二天延遲至下午4點退房，住滿「30小時」，再贈送入住期間早餐兩客，以住好、吃好的誘人方案，招攬民眾走出家門。

西華TOSCANA義大利餐廳以高檔牛排聞名，平時均消一人約2,500元起跳，市井小民通常要慶祝特殊節日才會蒞臨用餐，如今聯手住房端出空前優惠吸客，民眾以4,888元的價格(須加一成服務費)入住豪華客房，免費享用高檔的牛排及龍蝦，又因為呼映西華「30週年」主題，讓房客「早進晚退」住滿「30小時」，再送免費早餐，專案推出後一個週末就狂銷超過100晚，迴響相當熱烈。此專案不得與其他優惠併用，每日限量推出、每次訂房上限一晚。

(工商 )