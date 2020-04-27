雲林農家之光！弘光技大物理治療系應屆畢業生鄭米津，今年參加2月國考前3個月擬讀書計畫，以第二名傲人成績通過物理治療師證照，目前在雲林家鄉醫院服務，展開職場生涯，同時能就近照顧親人。

鄭米津表示，因阿公阿嬤、父母皆務農，繁重農活造成身體時常痠痛，為了幫他們改善病痛決定念物治系。去年第一次參加國考，因忙著打工賺生活費，所以沒考上，畢業後擬定讀書計畫，考前3個月不做其他事情專心準備國考。

鄭米津指出，準備考試期間生活作息規律，每天上午8點開始讀書，中午12點吃午餐休息、睡午覺，下午2點接著念書，到傍晚5點會去跑步、打球運動，或是到健身房活動筋骨，吃完晚餐後接著念書到晚上近11點後就寢。

鄭米津分享讀書經驗說，每次考古題答錯時，便馬上找答案及原因，了解自己為什麼會答錯，遇上無法解惑的地方，除翻課本找答案，也請老師、同學幫忙。她強調，準備國考一定要專心、不要打工，因為歷屆考題所考的觀念都大同小異，不要太早寫考古題，以免測不出實力。

「真的很意外也很開心，沒想到國考成績排名全國第二！」鄭米津表示，國考成績一公布便馬上應徵到醫院工作，進入臨床後深刻體認想成為一位好的物理治療師，要懂得病患病痛、學習與他們溝通的技巧，回到家便透過衛教，提醒阿公、阿嬤走路要腳抬高、不要拖地等正確姿勢，幫他們拉筋、復健，減少痠痛感，也從阿公、阿嬤身上學習到跟銀髮族病患溝通的技巧。

物治系副主任陳志鳴表示，系上學生每年國考成績愈來愈好，表現不輸醫學院學生，在109年第一次物理治療師國考中，應屆畢業生除了鄭米津高中全國第二名，另外陳秉弘也排名第18名、吳怡君則是第22名，總共有5名學生名列前50名。

(中時 )