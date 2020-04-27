新竹市近年力推新校園運動，以學生為本營造校園美學，其中建華國中27日起啟動建校80年來最大規模校園改造計畫。（陳育賢攝）

新竹市近年力推新校園運動，以學生為本營造校園美學，其中建華國中27日起啟動建校80年來最大規模校園改造計畫，將重整校園動線使人車分離，並增設可做為半戶外表演空間的「透空風廊」，或讓師生們在此休憩交流。

市長林智堅表示，建華國中是竹市最老的國中，新校舍開工可說是建校80年來最大的生日禮物，後續也將啟動運動場、圍牆及校門的整建，持續推動新校園運動，為孩子打造知識遊樂地。

教育處長黃錦能指出，此次改造計畫是將已逾60年的歷史建物、「第1棟」教學大樓保留、修復再利用，為營造優質的學習環境、也考量建華國中教室不足，將投入1億2300萬元，將於校內「第2棟」教學大樓旁，新建4層樓、20間教室的教學大樓。

今天主持動土儀式的副市長沈慧虹表示，雖然歷史建物的核定改變了計畫，卻也開啟了重新整建老校園的契機，新大樓設計了2層樓高的透空風廊，恰好與平行的歷史建築「第1棟」2樓齊高，風廊與歷史廊道兩相呼應，新舊建築將形成獨特的人文空間，反映了新校園運動不只是硬體的興建，更重視歷史等人文精神的營造。

建華國中校長黃信騰表示，新建大樓開放而穿透的設計，形成了約4層樓高的「光影舞台」，這個半戶外空間，透過樓梯錯位，讓陽光與風在此流動，產生不同的光影變化，是很特別的學習區域，也為學生的學習環境增加許多樂趣。

此外，除了新建教學大樓之外，校門入口意象則以隔柵和綠籬取代部分圍牆、加強校園與社區鄰里關係，並規畫停車場、運動場等設施，未來將呈現動靜共榮、人車分離的優質環境。

(中時 )