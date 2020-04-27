金正恩在哪裡

4月27日是兩韓發佈「板門店宣言」兩周年，可是包括死亡、病危等健康謠言滿天飛的北韓最高領導人金正恩仍未露面、而韓國政府則單獨舉行了東海北部線紀念儀式。

據韓國《中央日報》27日報導、韓國國會外交統一委員會委員長、無黨派議員尹相炫26日談到金正恩病危的傳聞，表示「情況可能非常危重」。他指出，韓國政府和情報機構都沒有證實金正恩的情況。不過，尹相炫說，金正恩病危的傳聞不斷擴散，北韓卻始終沒有公開闢謠，這一點非常耐人尋味。

韓國國會外交統一委員會在尹相炫主導下，27日在國會舉行緊急專家座談會，討論「最近金正恩病危的消息，以及北韓發生激變事件的應對」。而出席這次座談會的，包括韓國前國防部聯合參謀本部作戰指揮本部長金龍顯、自由民主研究院長劉東烈(音)、前外交通商部次官李勇俊(音)，以及未來統合党候任議員太勇浩等人。

不過，《中央日報》指出，金正恩今年以來，已有5次連續「消失」超過10天以上。從「消失」的時間長短來看，1月26日以後，他消失21天，而3月22日起，又消失了19天。到目前為止，他消失的時間只能算是第三長。

(中時電子報)