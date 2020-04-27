鶯桃路、永和街口排水管涵施工現況。（新北市捷運局提供／許哲瑗新北傳真）

捷運三鶯線橫跨土城、三峽、鶯歌，完工後將與桃園捷運綠線銜接，目前進度達38.55％；新北市捷運局表示，考量鶯歌鶯桃路管線設置不佳，每遇豪雨淹水頻傳，將一併改善當地排水系統，第1階段預計本月底完工，第二階段最快明年4月完工，有望改善鶯歌居民淹水夢魘。

新北市捷運局長李政安表示，捷運三鶯線施工過程中，除了軌道鋪設作業，施工單位也發現捷運主體位置，會與主要道路底下的管線有衝突，須由台電、自來水、瓦斯、中華電信等管線單位，進行管線遷移等前置作業，相關單位考量鶯歌地區淹水頻傳，研議先針對排水系統區域改善。

三鶯線工務所主任張壯習說明，排水系統共分2階段施工，路線自鶯桃路413巷、福德一路路口，延伸至湳交流道，包含兩側巷內支線；第1階段約10公尺，3月動工、4月底完工，第2階段約400公尺，接續1階段工程，最快明年4月、汛期來臨之前完工，總經費1億2000萬元，由水利局委託捷運局代辦。

新北市捷運局表示，三鶯線全長14.29公里，共12座車站，全線屬於高架系統，未來由福德一路延伸桃園八德路，與桃園綠線G04站銜接，目前進度達38.55％，預計2023年完工；鶯桃路上區域排水箱涵系統，也將配合捷運工程一併施作，除了蓋捷運，也改善當地淹水狀況。

(中時 )