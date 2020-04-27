台北市林森錢櫃KTV造成5死、1命危的悲劇，基隆市長林右昌今早表示，「這件事不是天災，而是人禍。」也指示今天起擴大KTV消防安全檢查。消防局統計，市內3家大型KTV、30多家小型包廂KTV中，有兩家檢驗不合格，將持續加強稽查。

林右昌今參加消防局空拍機隊成軍典禮，會後受訪表示說，對於台北市KTV大火造成多人傷亡，令人感到遺憾；他指出，就目前的資訊看來，這件事不是天災，而是人禍，從中有許多值得借鏡、檢討的地方，因此基隆市自27日開始擴大消防安全檢查。

林右昌表示，沒有人願意看到不幸的事情發生，現在除了對尚在醫院治療的民眾祈福，他認為，KTV業者進行施工都應遵循標準作業模式，除了不應該去關閉警報、灑水等消防系統，或是應該乾脆就不能營業，基隆市也會同步加強安檢。

消防局長陳龍輝表示，業者除進行建築物的增建、修建、改建及裝潢都要提供施工防護計畫書給消防局，同時也針對基隆3家大型KTV、30多家小型包廂KTV展開防火管理、消防設備檢查，也呼籲民眾歡唱前先了解逃生通道，加強防火意識。

(中時 )