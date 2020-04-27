青春電影《這一刻，想見你》於上周末上映，由於電影劇情十分感動人心，許多人走出影廳時都哭到哽咽，更有觀眾說自己的口罩哭到「濕透了」，涂善存的友人更特別做求婚包場，還拜託涂善存情義相挺幫忙他「助攻」，讓他順利抱得美人歸；鄭怡老師、潘協慶、黃騰浩、林思宇、大文、賴東賢、言明灝、管麟及祈錦鈅等藝人好友們紛紛在觀影後驚喜表示涂善存「會演又會唱」，對他的未來發展感到十分期待。

涂善存主演電影成好友求婚難得回憶。

對於第一次主演電影便被朋友選來做為求婚的的美好回憶，涂善存榮幸表示：「第一次用這麼特別和重要的方式參與別人的幸福覺得很感動！雖然電影不是傳統完美大結局，但是看著求婚的過程，就像是也完整了電影裡阿樂和怪獸的故事，我們都要有勇氣去追求人生和自己的幸福！」

而被求婚的女主角在看電影時便感動落淚，被求婚時又驚喜地哭了一次，整段過程都是淚流滿面的狀態，提到電影劇情十分感動人心，許多人走出影廳時回想起劇情還是會忍不住落淚，更有觀眾笑說自己的口罩摸不得，因為哭到整個濕透了，前來觀影的藝人好友們，包含鄭怡老師、潘協慶、黃騰浩、林思宇、大文、賴東賢、言明灝、管麟及祈錦鈅等藝人好友們紛紛驚喜表示涂善存「會演又會唱」，DJ Dennis更認真詢問涂善存確定不發片嗎？稱讚涂善存的將來不只是小金城武，更有機會成為新一代梁朝偉。

DJ Dennis到現場支持涂善存。

而電影主題曲〈思念你〉及插曲〈陳氏情歌〉的MV皆已上線，由於MV製作過程碰巧遇上馬來西亞行動管制，在無法外出移動的情況下，所有拍攝皆透過線上溝通執行，其中〈思念你〉的MV更是女主角Zen俊倩自行在家拍攝完成，首次拍電影就擔任女主角的Zen俊倩，歌手出身的他更在電影《這一刻，想見你》裡擔任電影主題曲的演唱者，一次達成兩個夢想讓她十分興奮，可惜這次疫情讓馬來西亞行動管制時間越延越長，讓馬來西亞上映的日期變得遙遙無期，提到這次MV因為行動管制的關係，腳本和概念都是用網絡聯繫，與導演、工作人員一起討論完成的，拍攝地點更是直接在Zen俊倩的「老家」做情景設計，拍攝的時候是必須一直開著電腦與導演進行線上的溝通，還有調對了鏡頭才能開始進行，甚至臨時出動媽媽充當了道具助理，真的很不一樣的體驗。電影已經在4/24（五）上映。

黃騰浩到現場支持涂善存。

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(中時電子報)