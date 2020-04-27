台北市林森北路錢櫃26日上午發生一場駭人火警，該起意外造成54人送醫，並奪走了5條性命，針對5項消防設備全被關閉，目前檢方也正積極追查當中。律師林智群稍早在臉書發文透露，友人曾於一場大火中倖存，但卻留下了嚴重的後遺症，每到半夜就會發作，讓他感嘆「火災真的很可怕」。

林智群回憶起過去在高雄岡山受預官訓的日子，當時4個人同住一間房，但每次到了深夜，所有人都入睡後，其中有一名室友就會發出怪聲音，仔細一聽，似乎是在喊著「快逃！」之類的話語，事後詢問之下才得知，原來室友過去在嘉義的一間旅館遇上嚴重火災，有許多人不幸命喪火海。

室友當時躲在7樓的窗戶邊，但因為周圍的溫度逐漸升高，已經到達「燙」的程度，再加上遲遲等不到救援，無計可施下，他最後選擇從7樓高處一躍而下，掉在隔壁棟4樓公寓的頂樓，雖然室友保住了一命，但他的最後一節脊椎因撞到水塔馬達而碎裂，並留下了「半夜會嚇醒」的後遺症。

貼文一出，立刻引起熱議，還有名網友分享自身經歷，「記得18年前我家因為裝修，導致電線走火，那時候才發現，電影裡的火災場景都是騙人的，火場中濃煙密布，伸手不見五指，根本搞不清楚東西南北，哪裡還能像電影裡的男主，帥氣的自由進出，火場中來回穿梭最終順利救出女主，騙很大啊！」

（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)