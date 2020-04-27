OneDegree Hong Kong日前已獲得香港保險業監管局(香港保監局)頒發虛擬保險牌照，成為香港首家可直接透過全數位平台向客戶提供產險服務的獨立科技保險公司，OneDegree看好台灣優異的科技金融創新環境，未來將進一步聚焦台灣市場，大舉招募人才，並透過香港經驗，協助台灣以及亞洲各國保險科技產業的發展。

成立於2016年的OneDegree，在競爭激烈的亞洲金融科技新創領域後發先至，除了獲得慕尼黑再保險與法國再保險等國際知名再保險公司的支持外，背後股東更是大有來頭，包括資本總額逾640億美元的普洛斯集團旗下BitRock Capital，以及來自台灣的國泰創投，都參與入股，無非是看好科技保險產業的發展，在這波峰朝下搶先卡位。

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，因應金融科技產業的興起，香港政府積極推動「快速通道」計畫，是OneDegree能夠快速取得虛擬保險牌照的關鍵因素，成為第一家可透過數位管道提供產險服務的獨立科技公司，未來將以全新角度進入這項業務領域，並將聚焦於利用科技推動保險業革新，為顧客創造最大價值。

OneDegree 共同創辦人梁德源也指出，行動通訊與網路科技對保險業等各大產業所帶來的破壞性革新已是不可逆趨勢，OneDegree早已意識到這項發展趨勢，自2016年起就已致力於發展科技與構建生態圈，以打造更全面的產品與服務體驗。

梁德源表示，OneDegree一開始設立時就採取香港與台北雙辦公室的模式，原因就是看好台灣擁有相當優異的科技金融創新環境與人才，具備發展科技保險產業的條件，因此，非常樂意將香港經驗提供給台灣產官學界，加快台灣科技保險的發展速度。

OneDegree行政總裁李俠恩表示，與業內其他公司相比，OneDegree能夠更為快速地針對最新趨勢及消費者需求變化作出反應，也因為營運模式極具成本效益，才能夠打造更多創新產品，以填補市場上的保障缺口，例如寵物保險等，隨著科技不斷提升便利性及帶來更多選擇，最終消費者將會成為數位化轉型的最大受益者。

OneDegree是一間全方位的科技保險公司，目前已成功打造其專有數位平台，為整體保險業務流程提供強力支援，OneDegree利用其專有科技來推動產品創新及提高保險業務的效率。OneDegree針對旗下業務構建了完整的生態系統，並與獸醫診所、醫院及產業鏈上的其他服務供應商等眾多合作夥伴攜手，為客戶提供最佳服務，並推出相關產品，如已於4月23日推出的寵物保險，之後還有醫療保險和網絡保險等不同產品問世。

這款名為「毛價保」的寵物保險，是OneDegree在其全數位平台上所推出的首款產品，香港的寵物主人可直接透過網站為其寵物購買醫療保險，並享受全新服務體驗。

(時報資訊)