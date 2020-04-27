指紋辨識IC設計大廠神盾(6462)，除手握三星Galaxy A系列多款訂單外，為分散訂單過於集中的風險，自去年起積極布局大陸品牌智慧型手機，自2019年第四季起已經打進多家大陸手機供應鏈，近日神盾光學指紋辨識產品更成功打進華為5G手機榮耀(Honor 30 Pro/Pro+)以及nova 7 Pro系列，除為今年整體營運再添動能，也可以藉此降低匯頂分食三星訂單的衝擊。

神盾自2016年起即為韓國客戶三星最大供應商，但由於大陸智慧機市場龐大，神盾也持續追求大陸手機廠商的訂單，不僅可以增加出貨量，也可以降低訂單過於集中得風險，神盾未來也將積極開拓大陸市場，以擴大全球手機市場版圖。

神盾不論是電容式或屏下指紋辨識產品及客戶都已遍及全球，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商，同時，神盾也積極展開產官學研的合作，朝AI領域發展。

根據國際數據資訊(International Data Corporation, IDC)及 Nordea瑞典投資銀行的產業分析報告預估，截至2024年智慧型手機、指紋辨識感測器的滲透率，以及屏下指紋辨識感測器出貨量等，仍將持續成長。

日前外資也表示，就長線來說，2021年神盾可能面臨匯頂更多的威脅，一部分來自三星打算平衡供應鏈的計畫，估計神盾佔比三星的市佔率在2021年將下降至約70%，且由於三星平均售價下降，導致三星的銷售增長有限，儘管如此，預計神盾在2021年大陸品牌的光學顯示屏下指紋的出貨量將進一步增長，年增長幅度上看2成。

神盾3月合併營收相較2019年同期成長12.62％，累計2020年第一季合併營收達16.58億元、年增19.04％，創下歷史同期新高。

(時報資訊)