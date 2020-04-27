南海觀音亭重建迄今有52年歷史，神轎、大旗都是當時請專人打造。(莊曜聰攝)

神轎、大旗原本放置庫房內，大膽竊賊竟潛入偷走。(莊曜聰攝)

有夠大膽！台南市大內區頭社里的南海觀音亭，日前傳出廟內的神轎及大旗遭到竊賊偷走，廟方向善化分局頭社派出所辦案，員警連日調閱監視錄影器，追查竊賊行蹤，廟方人員表示，神轎是廟宇重建時請老師傅以手工打造而成，用得是台灣檜木，價值不斐，加上已經有52年歷史，這次失竊讓信眾及居民心急如焚，也不解神明座駕竟然有人敢下手，希望竊賊良心發現，快些歸還。

南海觀音亭創建於1931年，日據時期碰上日人大肆清除廟宇神佛，信眾將神像安奉在當地羅姓人家，後來觀音佛祖降駕指示，信徒才集資重建廟宇，並在1968年竣工，神轎、大旗都是當時請專人打造，出巡、會香都會出動，保存迄今，對地方有重要價值及意義。

日前廟公一早開廟門，發現神轎及大旗不翼而飛，立即向警方報案，警方初步調查後研判，竊賊應該是利用半夜闖入廟內行竊，再用貨車將得手物件運走，現在正調閱路口監視器追查可疑人物，不排除有地緣關係；佛具業者指出，目前以台灣檜木打造的大型神轎，市價超過20萬元，但這類物品脫手不易，想不通竟有人敢偷。

消息在地方傳出引發議論，招來信徒痛罵，指竊賊有夠大膽，連神明的用品都敢偷，就算運氣好讓他變賣出去，拿去花用肯定會有報應，雖然觀音佛祖濟世度人，但惹神明生氣真的不會有好下場，廟方則希望竊賊物歸原主，以免得不償失。

(中時 )