新冠肺炎疫情影響社會各階層，4月底進入各校畢展時刻，長榮女中往年畢展戶外走秀，今年只能在校內舉辦，為了防止群聚感染，今年畢業生首度在無觀眾下表演走秀與展示作品，校方用攝影方式紀錄下來，再將影片上傳網路供師生欣賞。

長女每年畢展都在戶外舉行，甚至辦在百貨公司前廣場，以開放、高聚焦的方式，訓練學生勇於表達、並對作品負責的態度。

長女今年畢業成果展在疫情嚴峻下取消，戶外走秀改在校園內分班、分流舉行，沒了觀眾，高三畢業生失望之餘，仍使出渾身解數，努力將花了1整年的心血，呈現出來。

其中美容科與時尚造型科的畢展走秀活動，頭一遭在沒觀眾的情況下展開，學生穿著著古埃及風、叢林野獸風等服飾，採取分流走秀，每次表演不超過10人，校園內出現埃及豔后、法老王、蛇姬等角色，校方以攝影方式保存走秀影片，上傳學校臉書供學弟妹與校友欣賞。

長女家政群科亦設有「新娘秘書」」及「幸福魔髮師」兩大特色班，今年也展現亮眼成果，該班去年有畢業生在畢業後即升格設計師，經過一年磨練，月收入突破55K，羨煞學弟妹。

(中時 )