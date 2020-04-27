周揚青 23 日在社群媒體上發分手信，宣布與「小豬」羅志祥 9 年情斷，分手信中還提到，羅與旗下女藝人、化妝師，有不正當男女關係，更直接在 IG 上 tag 愷樂， 「蝴蝶姐姐」愷樂25 日也向周揚青道歉，間接承認介入豬揚感情。今天有網友在今（27）在「Dcard」發文表示，今天打工打到一半，手機跳出老爸傳來的訊息通知「蝴蝶外流影片，超高清無碼」，讓他整個人都醒了。

原PO突然收到老爸傳來「蝴蝶高清無碼」外流影片，整個人都清醒。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，「看到老爸傳來的訊息後，趕快趁著沒客人的時候點開來看一下，嗯...好...真的很高清。」，原來打開影片一看，只見2隻蝴蝶正在交尾，讓他看了翻桌「什麼引人遐想的封面照辣！！！幸好沒有我原本以為的影片啦（是期待看到什麼）」。

原PO事後打趣說：「大家不要太過干預藝人的私生活，不當的影片照片更不該亂傳！（正義魔人別撻伐我）」。

原PO打開一看竟然是兩隻蝴蝶的在交尾，讓他看了傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

網友看後紛紛笑翻留言「我褲子都脫了，你給我看這個？」、「我也常被騙，以前看到標題封面就性沖沖，搞得我現在半軟不硬」、「還是野戰版的」、「笑死，爸爸超幽默」、「我還以為你爸傳錯人」、「笑死，太會釣了，天才老釣手」。

(中時電子報)