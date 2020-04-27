新冠肺炎疫情燒不停，醫療人員承受巨大壓力。奇美醫學中心統計，今年4月員工線上填寫疫情健康聲明卡的3827名員工中，勾選身心負擔為輕度以上負擔約有700多人，比率占20％。為減輕同仁在防疫期間的壓力指數，奇美醫關懷委員會舉辦「員工關懷安心專案正念減壓課程」，希望透過正念減壓，讓員工的身心靈獲得舒緩。

奇美醫指出，自疫情暴發以來，該中心從1月23日起即超前部署防疫工程，全院員工更凝聚共識一同抵抗疫情，不分單位投入防疫工作，無形間也增加大家的工作壓力，像是；進入醫院第一關卡體溫篩檢站，除了量體溫、檢查出入境紀錄外，偶爾還要安撫民眾急躁的情緒。如今防疫工程雖是步入正軌，但在前期的強力衝刺中，該中心也已經注意到員工們雖專心投入防疫工作，但也需要補充心靈的正能量。

奇美醫說，平時的壓力可透過休假安排活動調劑自我，回到職場再度充滿正能量來面對疫情；但因防疫的緣故，許多國外旅遊暫被限制，醫院也規範下班後的員工行為準則，導致調劑身心的選項減少，壓力反而持續累積。有鑑於此，該中心關懷委員會特別舉辦「員工關懷安心專案正念減壓課程」，希望透過正念減壓，讓員工身心靈獲得舒緩。

奇美醫精神醫學部臨床心理師徐温嬬表示，人在做很多事情的當下，常常沒有與自己同在，同一個時刻做好幾件事情，一心多用，甚至出現煩惱的時候，經常被情緒勒索。十六字箴言：「身在哪裡，心在哪裡；清楚放鬆，全身放鬆」，「正念」要傳達的觀念就是「現在」，「現在」是我們唯一能夠主導的時間，並且照顧好自己的情緒，不讓情緒過度影響自身心理，要學會如何愛自己、善待自己、疼惜自己，並活在當下。

(中時 )