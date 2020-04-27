縣府因應新冠肺炎疫情，針對五一勞動節假期，將協助縣內各旅遊景點落實防疫，各熱門觀光景點除做總量管制，衛生局也公布「餐飲業者輔導計畫」，將輔導業者必須設有防疫措施。

縣府27日下午召開新冠肺炎疫情一級應變指揮會議，縣長楊文科表示，雖然最近全台疫情已多日0確診，但五一連假依舊要好好把關，避免防疫破口，同時以中央公布熱門觀光景點，呼籲縣府各單位同仁五一連假盡量不要前往。

衛生局在會中公布「餐飲業者輔導計畫」，輔導業者要做相關防疫措施因應，餐飲人員工每日量體溫外，工作人員需有全套工作帽、手套和口罩防備, 收銀員不接觸食物，做好健康自主管理。

餐廳門口須備有酒精消毒或洗手設備，用餐客人須先量體溫，餐廳定時消毒，固定時間用酒精清潔桌面、門把、廁所門把等，等候用餐排隊的客人，保持一定社交距離、建議多外帶，避免共用餐具，若有發燒、咳嗽等不適症狀請戴口罩。

(中時 )