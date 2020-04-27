iRent汽車前進基隆 隨租隨還更方便 16:132020/04/27 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣最大汽車共享服務平台iRent宣布，iRent共享汽車5月起，汽車路邊租還服務範圍將延伸至基隆市，串連原有的雙北市及桃園市，提供跨區借還車服務，打造「北台灣」最便利的交通生活圈。 因應服務範圍擴大，iRent也宣布增加北台灣車隊規模至700輛，全台總車隊數達2,800輛。 為慶祝基隆服務開通，iRent宣布，5月1日至10日期間內使用「iRent汽車北北基桃路邊租還服務」者，可獲得1小時的汽車時數回饋（每人每日限回饋一次，累積於5月18日一次匯入會員個人帳號）。 (工商 ) #全台 #iRent #汽車 #路邊 #租還 也許您會感興趣 推薦閱讀 汽車「慘」業 現代汽車Q1淨利衰退42％ 14:062020/04/23 財經 BMW 2GC新車周末上市 10:342020/04/24 財經 南山產物推全台首張 針對企業主補償的防疫保單 12:152020/04/24 財經 藝文特區最後一塊大基地案 店面飆出地王身價 15:082020/04/24 財經 中華電信開賣新iPhone SE 128GB黑色最搶手 17:252020/04/24 財經 淡水婦人車禍倒路邊 暖警擋高溫丈夫呼「揪感心」 22:112020/04/24 社會 路邊火辣「站壁」妹的真實身分竟是半百的他 嫖客：怎麼可能 21:392020/04/25 社會 陸二手車市場 迎百億減稅紅包 04:092020/04/26 全球財經 林子閎劇中糾纏舊愛被罵渣男 01:092020/04/26 娛樂新聞 《汽車股》iRent共享汽車：北北基桃將可跨市路邊租還 15:232020/04/27 財經 生活熱門新聞 國內出現首起復陽案例！重新住院隔離 - 生活 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 羅志祥劈腿大玩多P 名嘴18字酸爆網笑翻：太傳神 - 生活 磐石艦僅爆31確診 張上淳指海軍這件事做對了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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