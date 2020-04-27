台灣最大汽車共享服務平台iRent宣布，iRent共享汽車5月起，汽車路邊租還服務範圍將延伸至基隆市，串連原有的雙北市及桃園市，提供跨區借還車服務，打造「北台灣」最便利的交通生活圈。

因應服務範圍擴大，iRent也宣布增加北台灣車隊規模至700輛，全台總車隊數達2,800輛。

為慶祝基隆服務開通，iRent宣布，5月1日至10日期間內使用「iRent汽車北北基桃路邊租還服務」者，可獲得1小時的汽車時數回饋（每人每日限回饋一次，累積於5月18日一次匯入會員個人帳號）。

(工商 )