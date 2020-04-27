林森錢櫃26日發生嚴重大火，釀成5人死亡的慘劇。對此，學者杜紫宸認為，死亡的5人皆在錢櫃9樓發現，他個人推測其原因有3個可能的關鍵所致。

台北市林森錢櫃KTV26日上午發生火警，156人一度困在大樓內，最後共造成5死、1命危、8人重傷慘劇。針對這起北市25年來的重大突發事故，杜紫宸今在臉書發文表示，「5 樓失火，但死亡 5 人卻都在 9 樓，原因為何？大膽猜測：5 樓以下沒事很容易理解，因為火往上燒，煙往上竄」。

杜紫宸列舉三個可能的原因：可能一：6，7，8 樓當時未開放營業，沒有客人；可能二：6，7，8 樓樓梯防煙門保持關閉，9 樓則是開著；可能三：從7樓往上跑到9樓的2位竹科工程師，逃入9樓時未關防煙門，導致自己和另外3位9樓客人死亡。以上純屬個人猜測，一切以火調專業單位調查結論為準。所以大樓的防煙門一定要隨時保持關閉，並且不能上鎖。

(中時電子報)