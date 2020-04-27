因應新冠疫情勞動力受衝擊，中央日前推出「安心即時上工」計畫，未料因條件過於嚴格，高市受理民眾申請，有約3成資格不符被打槍。高市勞工局祭出「暖心上工」計畫，雙軌並行，預計30日受理報名，包括長期失業者及無勞保紀錄的民眾，通通都可納入。

高市勞工局長王秋冬指出，勞動部推出「安心即時上工」計畫，據統計13日至24日有1118位民眾登記，但320人不符條件，不合格近3成，原因大多為長期失業，或勞保投保薪資高於2萬3800元。

王秋冬表示，市府各局處配合勞動部「安心即時上工」計畫開出近1073個職缺，但職缺仍招不滿，辜負了「即時上工」的意義。雖中央27日決議放寬適用資格，勞保投保時間也拉為過去1年有投保紀錄即可，不設限投保薪資，任何投保薪資級距都能符合申請條件。

不過，高市府仍堅持照顧市民理念，補足中央計畫不足，規畫推出「暖心計畫」，30日起受理申請，提供市府各局處短期職缺，並放寬適用對象條件，凡設籍高市6個月以上之失業勞工（需檢附最近一個月載有記事欄之戶籍謄本證明），即可報名參加。

王秋冬補充，市府版「暖心上工計畫」提供每月上限80小時非全職之短期防疫職缺，時薪158元，每月月薪可達1萬2640元，雇用時間最長以3個月為限，計畫經費將由市府運用第二預備金支應，盼讓更多勞工度過難關。

(中時 )