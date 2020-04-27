麗寶Outlet Mall推出「500元振心消費抵用券」。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall推出「500元振心消費抵用券」。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall推出「500元振心消費抵用券」。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

五一勞動節連假即將到來，麗寶Outlet Mall與勞工朋友共體時艱，推出「500元振心消費抵用券」，大手筆將送出2000萬元，勞工只要於5月1日至10日出示證件，就可以至服務台免費領取，因應母親節，媽媽也能同享福利，歡迎符合資格民眾手腳要快。

麗寶Outlet Mall表示， 5月1日至10日推出「500元振心消費抵用券」，共限量4萬份，內含5張面額100元消費抵用券，無論是挑選adidas、Under Armour、The North Face、ABCMart、FILA等超過50多家運動休閒品牌，或cavalli、roots、GUESS、Levis、Jack＆Jones、Earth Music、Life8、精品包款、眼鏡等100多家男女裝服飾配件，滿千都能現折100元。

此外，母親節將至，往年大受歡迎的按摩椅品牌tokuyo、奧佳華、高島、Concern康生，也推出限定買一送一優惠。即日起至5月10日止，全館舉辦「麗寶媽咪節：你寵媽我買單」活動，嘉儀電器推出AirFree空氣殺菌機買一送一，方便折疊；輕巧聞名的Longchamp尼龍包，更是下殺7折，要讓媽媽們輕省又時尚！

麗寶Outlet Mall指出，母親節除了送上禮物外，品嘗美食更能貼近媽媽的心，獨家的北海道拉麵館疫情期間推出防疫元氣系列拉麵，充滿辛香料的咖哩拉麵，還是豐富茄紅素的番茄拉麵，都是增強抵抗力的元氣食補，而主打歐式料理的莫凡彼café則是推出媽咪女王海陸饗宴3人套餐，從湯品、沙拉、主餐等超值6道菜，不僅吃飽也吃巧。

5月9日當天只要憑全館不限金額發票，並出示與媽媽一同帶上口罩，並在麗寶Outlet Mall拍攝的美照並打卡，即可免費兌換MISTER DONUT甜甜圈兌換券，一起與媽媽共度悠閒歡樂健康的親子時光！

好康不僅如此，5月10日母親節當天更加碼舉辦「你寵媽我買單」超級回饋抽獎活動，限當日消費發票，即可免費領取抽獎券，幸運得主當天所有消費總額，麗寶Outlet Mall同額購物金大方送，超大手筆就是要孝敬媽咪，讓全家都開心。

(中時 )