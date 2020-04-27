以營收計為全球最大汽車製造商福斯汽車（Volkswagen）周一宣布其歐洲最大的工廠已經復工，讓員工有時間適應為了對抗新冠肺炎疫情新實施的衛生措施。

因國內新冠狀病毒感染率下滑，德國已經放寬防疫封鎖規定。福斯在歐洲最大的工廠位於德國沃爾夫斯堡（Wolfsburg），當地約 8,000名員工周一已開始重回生產線，包括福斯VW Golf在內，預計本周產量將達到1400輛，接下將在兩周內生產6,000輛車。

該公司表示，沃爾夫斯堡汽車組裝廠將以約10%～15%的產能重新啟動，接下來一周內產能將達到危機前的約4成左右。

福斯4月初開始在德國布朗施維克（Braunschweig）、卡瑟爾（Kassel）、薩爾茨吉特（Salzgitter）與漢諾威市（Hanover）生產零件，並於4月20日恢復在茨維考（Zwickau）與斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（ Bratislava）的汽車生產，接著在4月23日重啟德國肯尼茲市（Chemnitz）的汽車組裝廠。

(時報資訊)