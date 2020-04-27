三星今(27)日宣布，在台推出主打價格親民和具有強大硬體功能的Galaxy M11，也是首款在台亮相的Galaxy M系列手機，將於線上通路限定販售，瞄準成長動能強大的萬元以下、入門機市場。

三星表示，瞄準台灣網購市場，三星於2017年開設三星商城，持續觀察台灣消費者購物型態，並調整銷售品項及服務內容以符合市場需求，觀察到萬元以下的智慧型手機於線上通路銷量佔據整體市場近四成，再加上三星與各電商夥伴合作日趨成熟，更能精準掌握市場脈動，故正式於今年引進線上獨賣的Galaxy M系列，期為台灣三星手機產品線挹注動能並強化整體手機市場的布局。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，主打極高性價比的Galaxy M11，主要針對初階入門與精打計算的消費者所設計，對象涵蓋各年齡層，此款手機的訂價策略也正符合網購市場價格導向的購物特性，用最親民的價格提供最超值的硬體規格，期能同步帶動三星手機在三星商城及合作電商的成長動能。

三星Galaxy M11搭載6.4吋O極限全螢幕，足以應付手遊、追劇或是瀏覽網頁多工處理需求，Galaxy M11不僅具備5000mAh超大電力與15W閃電快充的優越性能，更搭配杜比音效、支援臉部辨識及指紋辨識功能，另外，也支援NFC電子支付。

照相功能上，三星Galaxy M11搭載超越同級的3+1鏡頭，分別為1300萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭及800萬畫素自拍鏡頭，其中超廣角鏡頭擁有115度視角，可輕易捕捉遼闊視野，多人合影也輕鬆入鏡，此外，也支援景深即時預覽及美顏自拍功能。

Galaxy M11將推出晨曦藍、暮光紫、迷霧黑三款顏色，建議售價3990元，預計於5月4日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心等指定線上通路發售。

(時報資訊)