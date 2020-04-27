陸股及人民幣匯價今天呈雙雙走揚局面，MSCI中國研究主管魏震認為，目前亞太地區不同國家分別處於疫情爆發和恢復的初期階段，其中中國大陸在復甦階段的進展良好。除了觀察傳統數據，投資者也開始通過大數據或另類數據判斷經濟的復甦情況。

魏震指出，中國在全球貿易中所占的份額在2018年已升至11%，其在MSCI新興市場指數中的權重也於2019年底到達逾34%的水準，中國的經濟復甦對全球股市所產生的影響，將比2003年SARS期間更大。從MSCI亞太地區客戶群可以觀察到，投資者對永續投資重新產生興趣。在疫情期間，市場更深入地反映出永續投資如何在不同投資者的戰略資產定位中發揮作用，同時ESG和永續投資策略，也確實在此期間展現出一定的韌性。

魏震強調，到目前為止，中國在經濟復甦階段的進展良好，相比之下，其他國家的成果並沒有那麼顯著。東南亞和新加坡或會迎來疫情的第二波浪潮，而印度和澳洲仍處於第一波疫情的爆發階段。因此整體來看，亞太地區不同國家均處於疫情爆發和經濟恢復的初期階段。

儘管疫情存在二次爆發的風險，但還是能看到亞太地區整體經濟活動恢復的早期跡象。在中國，人們已經開始重新開車上路，交通擁堵的情況再次出現，幾乎達到2019年末的水準，而空氣污染和煤炭使用量也在逐步上升。如果同時分析經濟指標和另類數據，我們會發現中國目前的經濟活動已恢復至2019年末約80%的水準。

由於中國在全球經濟和貿易中所占份額更高，因此中國在全球經濟和金融市場的影響力也更大。根據國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）的資料，中國在全球貿易中的份額從2003年SARS期間的5%升至2018年的11%。此外，中國在MSCI新興市場指數中的權重，也從2003年的約7.9%升至2019年底的逾34%。

(時報資訊)