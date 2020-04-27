轎車沒車牌大辣辣上路 被警攔下，不滿地說，凶什麼我有行車紀錄器。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

沒車牌被警方攔查，駕駛嗆：我有行車紀錄器(影片源自中時即時新聞)

黑色轎車沒掛車牌大辣辣上路，27日泰和派出所員警巡邏，在建國東路和金馬路口會車，馬上要上前盤查，金馬路上等轎車停紅燈時，緊急攔下，賴姓司機一下車就拿著手機講不停，被要求手機放下、出示證件，卻滿臉不豫地嗆：「凶什麼，我有行車紀錄器！」

男子沒掛車牌又嗆警的影片曝光，掀起嘩然，眼看著男子兇悍下車，僵持一陣子彎腰把頭伸進車內，這個時候，路旁和事後看影片的人都不禁捏一把汗，「可不是要去拿傢伙吧…，好可怕」，還好人在出來，只是手臂橫著凶，不爽地嗆「你們凶什麼凶、我有行車執照、我有行車紀錄器」。

泰和派出所長侯春發表示，看到無牌車上路，擺明挑戰交通規則，合理懷疑是涉案或是贓車，職責所在，必須攔下、盤查，但賴男車子行駛在內車道，警方一路尾隨，等待紅燈，才下車攔截要盤查，對照引擎號碼。

「明知沒車牌，還敢上路？」賴男後來也都配合了，但影片被PO，網友都對這種態度不敢恭維…。賴男表示，要趕著去上班。警方調查，賴男因逾期檢驗，被註銷車牌，盤查後依規定製單舉發違規，將處以3600元到1萬800元以下罰款。

(中時 )