雲林縣長張麗善（左）和縣消防局長林文山（右）稽查轄內KTV消防設施逃生梯是否符合規定，。（許素惠攝）

台北市林森路錢櫃KTV26日發生火警，不幸釀成5人死亡悲劇，雲林縣長張麗善下午會同縣建設處、消防局等，聯合稽查斗六市好樂迪KTV，並宣布即日起全面加強稽查縣內視廳歌唱場所，確保消防等安全。

張麗善在消防局長林文山、建設處長李俊興等陪同下，檢查各逃生通道、安全門、梯是否被堵塞，防火區有無受破壞或拆除等違規使用情形。

張麗善表示，雖然新冠肺炎疫情當前，各營業場所消防安全的稽查也不能大意，為避免悲觀發生，即日起全面加強稽查縣轄155家視廳歌唱場所，具一定規模以上視廳歌唱場所於3天內完成稽查，其他小規模場所2周內完成。

林文山呼籲業者應加強本身自衛消防編組演練，於火災發生初期消防人員抵達前，可由員工啟動自衛消防編組，迅速進行狀況判斷，初期滅火，且安全、有效率的引導客人疏散，能使人命傷亡降至最低。

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