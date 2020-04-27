大雅警分局25日起開罰取締，兩天來於大雅、潭子區路段共取締13件。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局宣導潭雅神綠園道禁行電動自行車。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中潭雅神綠園道禁行電動自行車，大雅警分局25日起開罰取締，兩天來於大雅、潭子區路段共計取締13件，分別處以300至600元罰鍰。代理分局長林宏儒呼籲，安全舒適運動空間靠大家共創，才能讓潭雅神綠園道永續發展。

潭雅神綠園道為自行車專用道，以坡度平緩、綠意盎然著稱，平、假日總不乏騎鐵馬愛好者造訪，其中「S彎道」更是許多民眾必拍景點，但有民眾貪一時之便，將電動自行車或汽、機車駛入綠園道，嚴重影響運動民眾安全。

大雅警分局指出，25日起正式取締，歷經周六、日兩天，於潭雅神綠園道大雅、潭子區路段共計取締13件；其中本國人6件，外籍移工7件；電動自行車8件，普通重型機車5件。

林宏儒表示，潭雅神綠園道取締作為不單只為提升環境品質，背後更大意義是希望全民能將合法駕駛行為內化，以同理心共享休憩環境，安全舒適的運動空間要靠大家共創，潭雅神綠園道方能永續發展。

(中時 )