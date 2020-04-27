周一(27日)國際油價再現跌勢，高盛全球商品研究主管認為，「原油市場目前仍是供需失衡，未來3至4周內，全球儲油空間將會耗盡」。同時，他也表示，若美國頁岩油業者不在這幾天內啟動減產，油價「周一大屠殺」將可能重現。

高盛全球商品研究主管柯里（Jeffrey Currie）指出，「大宗商品與股、債不同，必須進行結算，一旦原油供需持續失衡，就難保不會再出現先前的崩跌走勢，因此，在紐約原油6月合約到期前，我們就像身處暴風圈之內」。

柯里進一步警告，全球的儲油空間將在3至4周內滿載，除非美國頁岩油業者能在幾「天」內、而非幾「周」內大幅減產，以追平需求減少速度，否則原油的「大屠殺」將再次重現，他也表示，「在石油供需達到平衡之前，油價仍會繼續下跌」。而根據數據顯示，直到4月中旬，紐約原油的交貨點「庫欣」儲油空間已達70％，貿易商更表示所有可用空間早已被預定。

由於市場擔憂原油儲存空間即將滿載，紐約原油期貨(WTI)今(27日)再度重挫，早盤震盪後隨之一路下殺，截至台北時間下午4點，已挫逾10%跌破15美元/桶，暫報14.70元/桶。

(中時電子報)