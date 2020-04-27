「我們不可能一直做境外阻絕、疫調、社交距離，所以我們需要疫苗！」台大公衛學院副院長陳秀熙27日介紹目前全球11種新冠肺炎疫苗臨床實驗進度，中國大陸占了5種，將近半數。他並表示德國、美國、英國、中國大陸都在做「血清檢查監視計畫」，它可以決定疫苗成功或失敗，呼籲台灣學術界如有可能都要趁早積極規劃。

陳秀熙說，防疫的同時永遠要考量經濟負擔，因此歐美不斷在問何時可以解除境外阻絕、檢疫、社交距離？解封之後人類面臨哪些情境？到了冬天會不會有一波大流行？大流行造成免疫力持續可以多長？疫情會不會有季節性？「不要忘了1918年大流行是持續3年，今天所有專家都認為不會今年就會消失，所以我們需要疫苗。」

陳秀熙說，台灣在等抗病毒藥物及疫苗開發，但坦白說非常不容易，需要高度國際合作。他整理11種各國疫苗臨床實驗，中國大陸占了5種，美國2種，澳洲、加拿大、埃及、英國各1種。有些是使用舊疫苗如卡介苗、SARS疫苗，英國用流行性腦脊髓膜炎疫苗等加上新疫苗混合使用。進度方面以中國大陸最快，2月中旬就開始登錄；規模方面中國是100到700人不等的臨床實驗，澳洲規模最大，試用於4000名醫療人員，英國牛津大學第一批人體試驗已經上路，4月23日開始接種1112人。

陳秀熙提到，最近包括美國、台灣、澳洲、日本都開始研究BCG疫苗也就是卡介苗搭新疫苗來預防新冠肺炎的可行性，還有人質疑是否因為台灣打太多卡介苗，所以不管怎麼驗，確診病例確診都很少？確實目前也有研究顯示沒打卡介苗的國家，新冠肺炎確診率以及死亡率較高，「但是我們永遠不要忘記『生態謬誤（Ecological fallacy）』」，也就是在分析統計數據時常犯的「以全概偏」的錯誤，因此推論時要非常小心。

他表示，目前各國最常使用的「可變性臨床試驗」包括3類，第一就是多重疫苗平台，即上述新舊疫苗整合；第二種就是抗病毒藥物加上疫苗；第三種是選擇精準疫苗效益族群，例如確診個案可以使用抗病毒藥物臨床試驗，有效接觸者可以用疫苗臨床試驗。這些作法都可以縮短疫苗開發時間，盡快找到合適的疫苗，達成群體免疫的效果，無論如何全球還有一段路要走。

(旺報 )