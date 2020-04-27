台北市林森錢櫃KTV昨日發生大火，被外界質疑是人為嚴重疏失，造成5人死亡，該議題也引發立法委員關注。民進黨立委王美惠今(27)日表示，錢櫃敢把5大消防警報系統關閉，難道是台北市府給它靠；內政部次長花敬群則回應，這是非常嚴重的人為疏失。王美惠質疑，業者沒有危機意識，且業者怎麼敢這麼大膽，在修繕施工過程中，把5大警報系統都關掉，「難道是台北市政府給它（指錢櫃）靠？」她認為，施工單位不敢主動關掉消防警報系統，必須經過業者同意才行。

民進黨立委高嘉瑜也批評，錢櫃3月底才通過消防安檢合格，為何還會發生問題？她質疑，檢查是否成為形式，會不會檢查時是開啟正常運作；但平日營業時，業者不想開啟就能自動關閉？高嘉瑜要求內政部要拿出因應作法。

花敬群對此回應，維持消費場所的安全，是地方和中央政府必須共同承擔的責任，昨日的意外確實讓人心痛，內部會深切幾討。他強調，昨日錢櫃大火是「非常、非常嚴重的人為疏失」，未來會檢討關閉5大消防警報系統不能只讓業者單純決定，而是要有審查配套程序，關閉消防警報系統就不能營業才對。

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(中時電子報)