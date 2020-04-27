受到新冠肺炎疫情影響，美股曾在一個月內狂瀉一萬多點，直到聯準會（Fed）宣布救市計畫才出現反彈，道瓊指數目前已收復一半的失土。有「華爾街之狼」之稱的美國著名投資人伊坎（Carl Icahn）卻認為，美股目前本益比並不合理，表示美股可能已經超漲，短期內恐面臨再次暴跌。

外媒報導，現年84歲的伊坎表示，投資人現在應該保持謹慎，因為市場短期內可能面臨再次下跌，「未來太難預測，投資人無法證明標普500指數目前的本益比是否合理」，並表示自己現在不買股票，而是囤積現金並做空美國房地產市場。

伊坎也警告，目前的狀況就像2008年金融危機，疫情拖延的時間越長，房地產企業的債券違約機率就會越大。此外，他擔心美國經濟重啟將使疫情出現「井噴」，對於第二次新冠肺炎疫情爆發感到擔憂。

報導指出，在上周油價出現歷史性的負值時，伊坎趁機大撿便宜，他表示「你可能再也看不到這種機會了」。

(中時電子報)