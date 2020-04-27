新冠肺炎疫情延燒，確診海軍官兵遍布全台，曾有部分患者赴如餐廳等地消費，包括飲食、如廁等，部分地方政府要求事業單位停工，停工時薪資要如何計算呢？勞動部表示，地方政府公告停工不可歸責於勞雇雙方，因此也未強制雇主給薪，但雇主不可強制勞工休特別休假，否則可處2萬至100萬元。

日前中央流行疫情指揮中心要求酒店、舞廳業等停業，至今仍未復工，影響勞工權益甚劇，勞動部官員表示，如果是政府要求停工，不可歸責勞雇雙方，未強制雇主給薪；但如果是因為事業單位因為辦公室要「消毒」為由，要求員工不來上班，因為是企業要求，此時雇主仍應給付工資，也不得要求勞工以特別休假、補休假等取代，違法可處2萬至100萬元。

勞動部官員也舉例，如日前在台中曾有公司因為有員工確診，宣布全公司停工，但是公司自主要求，不是衛生單位要求，因此仍要給付全薪；至於是否能夠適用傳染病防治法公假規定，他說，該規定適用如登革熱等做居家消毒，

全產總秘書長戴國榮表示，如果是不可歸責於勞雇雙方的強制停工，除了會減損勞工的薪資外，也會對雇主造成影響，但目前政府僅針對居家隔離、居家檢疫等發給每天1000元防疫補償，但仍未針對配合政府政策如停工、消毒等發給補貼，政府應該盡速提出對應政策，以因應日後的疫情。

(中時 )