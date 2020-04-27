漁民紓困補貼方案上路，首日就湧入申請民眾，南縣區漁會前擠滿排隊人潮。(莊曜聰攝)

行政院在上周拍板定案，投保勞保甲類會員的漁民可適用勞動部紓困方案，每月1萬元，1次發放3個月，今天起開放符合相關條件的民眾申請，位於台南市佳里區的南縣區漁會一早就有投保的漁民會員前來排隊申辦，擠爆區漁會，現場一度有些混亂，連總幹事陳崇德都跳下來幫忙收件及解說，才紓解人潮。

南縣區漁會總幹事陳崇德指出，只要在今年3月31日前，在漁會有投保勞保甲類會員（俗稱漁保），且目前仍在保者，並符合投保薪資在24000元以下、107年所得未達課稅標準40萬8千元者就能夠申請，證明文件包括隨船進出港證明、漁業勞動薪資證明、放養申報書、魚貨交易證明單等，4種擇1即可。

陳崇德說，南縣區漁會估計會員中約有3萬人符合資格，考量到現在是防疫時期，漁會不提供會員現場填寫文件，呼籲會員先索取申請書及魚貨交易證明單，填寫完後再到漁會送件申請，防疫期間漁會也將索取文件及繳交文件人流區隔，並要求要戴上口罩。

南縣區漁會估計首日約有上千人索取相關資料，約有300人完成申報，民眾在上午8點至下午4點皆可前往辦理，假日不開放申辦，申請截止日至5月31日止。

(中時 )