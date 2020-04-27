周揚青日前認了與羅志祥9年情斷，公開的「毀滅式分手信」中，大爆舊愛慣性劈腿、約P，甚至是跟旗下女藝人有不正當男女關係，之後點名愷樂去檢查性病，而愷樂事後po文道歉，等同認當小三，昔日正面形象瞬間崩毀，如今感情風波確定牽連事業，去年底才接的保養品代言，今正式宣布與她中止合作，愷樂恐面臨求償。

愷樂道歉認了介入「揚豬戀」9年感情，成為眾矢之的，慘被網友、民眾一面倒罵翻，被猜測可能影響演藝工作，果真今天就有相關消息，去年11月，愷樂才風光出席保養品「璦絲兒」代言記者會，為品牌大露好身材，而如今「小三風暴」猛烈延燒，廠商於今天發出聲明，表示代言人愷樂近日的事件，造成消費者疑慮，因此遺憾宣布即日起(4/27)中止跟她合作關係，愷樂可能因簽屬的合約內容，需要進一步賠償。

璦絲兒聲明稿：

璦絲兒國際生技有限公司以最純淨天然且簡約，純晶水分子與嬰兒肌膚為出發點，研製出獨特且高品質的水合配方保養品，照顧每位消費者的肌膚。近期因簡愷樂事件造成消費者對品牌及產品疑慮，本公司深感遺憾，並宣告於2020年4月27日起正式終止與藝人簡愷樂代言合作，感謝各界關心。

(中時電子報)