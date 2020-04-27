曾拿下金鐘獎新進演員獎的陳妤，去年在《我們與惡的距離》飾演新聞台編輯李大芝爆紅，在公視即將播出的政治職人劇《國際橋牌社》又飾演好強敢衝的政治線記者，被問是否影響大陸市場？她表示，她接戲出發點是因為角色，因為這題材取樣自當時真實事件，還滿難得的，所以真的沒有去想那個，也沒有顧慮這些，演員都還是要把握能演出主要角色的機會，她也坦言：「剛好沒接受到中國大陸的邀約。一直都沒有耶！」一起出席茶敘記者會的馬力歐忍不住笑說：「陳妤太過老實了！」

羅志祥日前被交往9年的前女友周揚青發文揭密，從他手機發現他熱衷「多人運動」、與旗下女藝人及化妝師長期有不正當關係，引爆連日來新聞風暴。馬力歐被問老婆可以看他手機嗎？他說，跟老婆之間完全沒秘密，他的手機她都可以拿去用，手機裡面也都是全家福、一家人的照片，他自嘲：「我這種長相還能有什麼秘密？每天就是在家做飯、陪老婆陪小孩。我是最透明的！手機一支就夠了， 一支都不會響了，還用兩支？」

他說自己只是半個藝人，那種有「妹」的局，也沒人會邀他去，圈內朋友五根指頭數得出來，以前賺錢會買精品或球鞋犒賞自己，有了老婆小孩後都以家庭為重，也會避免掉不必要應酬，現在偶爾和朋友到海產店喝喝啤酒、逛菜市場買菜，便很幸福，覺得享受不在於花錢多，有女人的地方就盡量少去，「我生活單純，只有工作家庭。別人的事就不談，家家有本難念的經。」不會好奇極樂趴？他笑說：「就是下下棋、泡泡茶嘛！看到游泳池？就游泳、打水球、唱唱歌嘛！你們想挖坑給我跳？」強調自己沒這種機會，平常他就是陪家人陪老婆孩子。他分析偷吃出軌都是有徵兆的，例如洗澡帶手機、講電話要出去外面講，

陳妤、馬力歐宣傳《國際橋牌社》。（公視提供）

陳妤也說自己是不會查勤的人，她還細細回想：「好像歷任都互相不查勤的！也沒有被劈腿過。還是是說有，但我不知道？」她認為對方對你的感情有變化，一定會察覺，不需要到查對方手機。

演出這部戲最大收穫，陳妤說，她認為最大的收穫其實跟戲本身沒有直接關係，而是跟「李杏、孝安、定謙、家逵」這些人變熟、成了好朋友，「我沒想過可以直稱他們名字，我是滿ㄍㄧㄣ的人，從沒想過跟老師、導演變朋友，沒想過可以開老師與導演的玩笑，也是第一次和我認定是哥、姐的人卻變朋友！但是和這部戲的演員完全發生這件事，我們還去了殺青旅遊，大概10人一起去宜蘭玩兩天一夜！這是我以前完全沒有想過的！我真的欣賞這些前輩的想法，他們跟我討論事情、講心事時也不會把我當小孩，這是我沒想過會得到的東西，有緣吧！」

陳妤宣傳《國際橋牌社》。（公視提供）

陳妤因劇中仗義執言的角色性格，與扮演報社編輯主任的馬力歐有許多爭執戲碼，藉兩人從摩擦、爭吵到和好過程，不斷展現自身對「新聞自由」的理想。兩人在拍攝現場經常即興演出，碰撞出精彩火花。陳妤透露，兩人友誼建立在「互譙」上，「其實劇本中沒有那麼多打哈哈，不過馬哥就是非常會信手拈來」，她說和馬力歐練習對戲時會一直吐氣，避免笑場，不過只要導演一喊Action，兩人都能很快進入狀況，默契十足。富有綜藝感的馬力歐即興發揮在鏡頭前也頗有自然感。

馬力歐在飆罵屬下的戲中演出自然，受訪時表示，過去曾在燒烤店、婚紗店等打工，並有擔任主管、帶兵打仗的實務經驗，使得報社主任一角信手拈來。他說，「可能是自己年紀大了，比較容易想到那個氛圍，最主要是陳妤也給了我很棒的feedback（回饋）」，還自嘲是最幸運的演員，因戲中沒有對到府方的資深演員群楊烈、林在培等人，I am a lucky guy！」陳妤補充，除了馬力歐外，劇中演員湯志偉也是她心中的「冷面笑匠」，「他會很嚴肅地講不正經的話」，嚴肅的外表讓他在與湯志偉對戲時會有點緊張，但也很崇拜湯志偉表演的收放自如。

陳妤、馬力歐宣傳《國際橋牌社》。（公視提供）

劇中經典橋段之一莫過於警備總部派兵到報社進行非法搜索，報社記者們以手大聲拍桌表示不服從，陳妤受訪時透露拍攝過程是真的把手往實心桌上猛敲，笑嘆「拍完戲手還腫起來」。馬力歐則自曝這場戲他忍不住罵了現場臨演，因為當時人多，臨演們又不受控，所以拍攝不斷NG，最後他忍不住發飆怒罵，馬上一次OK。不過事後他還跟大家說抱歉表示不是故意要罵人，而是希望大家能盡快完成拍攝。

(中時 )