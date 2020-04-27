在新冠肺炎COVID-19大流行之後，美國疾病控制與預防中心(CDC)建議人們在公共場所戴口罩。由於N95與外科口罩有限，因此許多人會用自製口罩。現在，研究人員也研究哪種布料的自製口罩效果好，一篇刊在《ACS奈米》(ACS Nano)的報告說，棉布與天然絲綢，或者雪紡的自製口罩效果最好，最能擋下帶病毒飛沫。

物理學網(phys.org)報導，新冠肺炎的病原體是類SARS第2型冠狀病毒(SARS-CoV-2)，主要是通過呼吸道飛沫傳播，從感染者咳嗽、打噴嚏，甚至說話的一點飛沫，都會傳播，這些小液滴的範圍很廣，大陸稱為氣溶膠，很容易從某些布料纖維之間的開口中飛入，導致一些人質疑，單純的布料口罩是否真的可以幫助預防疾病。為此，芝加哥大學的蘇巴迪克‧庫哈(Supratik Guha)教授及其同事，想研究哪一種衣料織物所做的口罩，最能過濾飛沫。

研究人員使用飛沫製造機，產生直徑從10 奈米到6微米的顆粒，再接上風扇，以模擬人類的講話氣流。研究小組在比對好幾場材料之後，發現採用一層緊密編織的棉布，再加上兩層聚酯-氨綸雪紡（一種常用於晚禮服的亮麗布料）結合在一起，很能夠過濾掉80~99％的飛沫，其性能接近N95。除雪紡以外，用絲綢也有同樣的效果。

研究人員指出，棉布的顆粒過濾效果好，這是早就知道的，再加上而具有靜電荷特性的雪紡或絲綢，就能進一步吸附過小的飛沫，其原理與N95完全一致。

但是，棉布與雪紡(或絲綢)必須緊密貼合，才能「強強聯手」，間隙如果露出個1％，會使所有口罩的過濾效率降低一半，從所以最好是棉布/雪紡/棉布/雪紡的4層結構。

(中時電子報)