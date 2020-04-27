創作歌手韋禮安與前東家福茂唱片對合約沒有共識鬧翻，福茂去年批韋禮安「貪婪要價，表裡不一」，並提起民事訴訟，主張韋禮安違反經紀合約，求償100萬元。

韋禮安2008年4月7日與福茂簽約，約定2014年3月31日期限之前應發行90首歌曲，獲利福茂拿6成、韋禮安拿4成。韋禮安在合約到期前，陸續發行首張EP、3張專輯，到期後再於2016年8月16日發行第4張專輯，2018年8月11日寄發存證信給福茂，同年9月2日在臉書粉絲頁宣告與福茂「分手」。

韋禮安2018年9月2日在臉書宣告與福茂唱片「分手」。(翻攝韋禮安粉絲專頁)

台北地院今開庭，福茂委任律師主張，韋禮安僅與福茂合作發行50首歌曲，尚未達標，卻擅自宣告終止合約，自己成立工作室；韋禮安在違約前一年期間淨收入1731萬餘元，故求償福茂因違約所失利益100萬元。

福茂律師表示，韋禮安是創作型歌手，一手包辦詞曲，與一般藝人演唱他人創作不同；創作歌手產量取決於當下創作能量，考量公司投入資源培養，縱使合約期限內未完成約定歌曲數，仍不會主張歌手違約，而是自動展延，這對雙方都是公平的。

韋禮安的律師則說，歌曲發行與否取決於福茂，並非歌手單純創作即可列入計算，形同福茂可無限期延長合約期間，有失公平；韋禮安已發行95首歌曲，其中包括LIVE CD、電影主題曲、創作DEMO、活動主題曲等，都有數位發行，福茂卻未列入合約計算。

福茂律師反駁，部分歌曲如《好天氣》、《女孩》等，明明是同一首歌，只是在不同地方、以不同方式演唱，韋禮安就認為已履行數首歌，這樣計算並不合理。

庭末，法官喻知雙方針對歌曲計算方式具狀說明，另要求福茂針對所失利益明確舉證，定6月15日下午2點半再開庭。

(中時 )