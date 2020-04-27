台鐵類梅花座 票務系統即起啟動 16:322020/04/27 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵啟動類梅花座。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應防疫需求，台鐵局今日表示，自27日起調整票務系統配座程式，採交叉式配座方式售票，在座位充裕狀況下，單人乘車將優先販售靠窗座位，鄰座暫不予發售；雙人以上乘車考量親子、需人照顧之年長者等需求，仍發售相鄰座位。 台鐵局強調，因列車停靠站多，亦肩負疏運短程旅客任務，包含：通勤、短程旅客使用電子票證乘車者；當搭乘率高時，剩餘座位仍會售出，當列車上無法維持社交距離，請旅客全程配戴口罩。 (中時 ) #座位 #乘車 #旅客 #需求 #台鐵局 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑石聯合創始人蘇世民：看好陸優質辦公樓和物流資產 03:322020/04/23 兩岸 IMF：部分國家對新短期流動性額度 需求達500億美元 10:382020/04/23 兩岸 台中換屋購屋需求升 房價補漲可期 13:302020/04/23 財經 中東需求減 國瑞中壢廠5月減班 14:062020/04/23 財經 延長2禁令！「兩岸直航航線」及「旅客來台轉機」繼續禁 14:142020/04/23 生活 兩岸直航航線、旅客來台轉機 陳時中：禁令延長 15:402020/04/23 生活 《國際產業》疫情打亂產需 LG顯示器連5季虧損 16:312020/04/23 財經 《半導體》外資看淡後市 精測臉綠 11:422020/04/24 財經 按摩妹店裡賣淫賺錢 被抓竟沒事 20:532020/04/25 社會 台鐵規劃賣類梅花座 外勤分流報到 16:112020/04/26 生活 生活熱門新聞 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 勞工紓困申貸將開放 資格、利息一次看懂 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 五一連假天氣出爐 吳德榮曝恐有颱風生成 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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