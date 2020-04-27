因應防疫需求，台鐵局今日表示，自27日起調整票務系統配座程式，採交叉式配座方式售票，在座位充裕狀況下，單人乘車將優先販售靠窗座位，鄰座暫不予發售；雙人以上乘車考量親子、需人照顧之年長者等需求，仍發售相鄰座位。

台鐵局強調，因列車停靠站多，亦肩負疏運短程旅客任務，包含：通勤、短程旅客使用電子票證乘車者；當搭乘率高時，剩餘座位仍會售出，當列車上無法維持社交距離，請旅客全程配戴口罩。

(中時 )