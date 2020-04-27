林森北路錢櫃KTV26日大火釀成5死慘劇，事後遭查出違規施工、關閉內部消防警報系統等重大管理疏失，據傳北市府今天上午在專案會議原研議將轄內6家錢櫃全面停業，讓錢櫃董事長練台生急得跳腳，分別在會議中及會後連續致電台北市長柯文哲，也似乎因此讓柯態度軟化，市府僅維持全面進行消防安檢，並未全面勒令錢櫃停業。

國民黨台北市議員鍾沛君今在臉書爆料，開頭質疑「練台生董事長，從林森錢櫃大火發生至今，你打了幾通電話給柯市府的官員們？」北市府不少局處首長在晨會中主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查，不料錢櫃除了林森店以外，其他分店仍一面開門做生意，董座則一面奪命連環call市府官員。

記者進一步了解得知，柯文哲今天上午主持錢櫃林森店火災專案會議時確實接到練台生來電，會後又再接到一次，2人談話內容不得而知，但從會中各局處首長的主張，對照柯與練通話後市府的執行力道，似乎看得出練台生這通電話讓柯市府態度軟化。

鍾沛君表示，她支持柯市府為所當為、硬起來，錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就閉門，什麼理由都不是理由，更喊話練台生：「你對得起來不及逃生，只能打訣別電話的消費者嗎？」

(中時 )