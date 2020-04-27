電視劇《孽子》范植偉飾演男主角李青。（洹國際文化提供）

40歲范植偉，過去以文藝男神形象走紅，曾以《鹹豆漿》拿下第24屆法國南特影展影帝，在電影《黑暗之光》、《美麗時光》和電視劇《孽子》打開知名度，更曾有「小梁朝偉」稱號。但是他近年來失控言論讓他演藝事業陷入瓶頸，他2018年結束北漂生活，從大陸返台，被經紀公司洹國際文化相中，簽下準備放棄當演員的范植偉，成為羅百吉、孫盛希、陳零九等藝人在大陸的師弟。

洹國際文化的執行董事高德賢表示：「我們不擔心范植偉之後會不會再有失控的言論影響公司，畢竟人都會成長，誰能無過？我們全心誠意對他，他會真實感受到，公司會在影視戲劇上替范植偉找尋新的機會，讓他放下所謂『梁朝偉接班人』的頭銜壓力，踏實平常心的再出發」，經紀公司也透露，未來不一定要演男主角，若遇上合適的腳本，配角客串都可以接受，也不排除幫范植偉做音樂上的規劃，新東家準備讓他往影視歌三棲發展。

被問起合作的契機，高德賢表示日前看到一則范植偉的專訪，對於他現況有許多歎息不捨，「畢竟曾是那麼優秀的一個天才演員，還在國際上拿了那麼多獎項，媒體上許多關於范植偉的負面報導，有很多事我們並非當事人，無法體會那些年他究竟歷經了什麼」，他強調，公司一貫的理念就是「不要放棄一個成功過的人」。

(中時 )