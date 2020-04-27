台北市林森北路錢櫃KTV火警造成5人死亡，錢櫃員工林子晨不幸罹難，「一直覺得，先生正常上下班就會回來，沒想到就那麼突然走了。」林妻說，寶寶才1歲2個月，先生對寶寶很好，假日都會帶全家出去玩，現在比較心疼小朋友，因為他們相處1年多而已，先生就走了。

林妻今（27）日表示，一開始是朋友傳訊息給她，說林森錢櫃大火，她第一時間就聯想到先生，因為先生在裡面上班，雖然他們上班不能帶手機，但她第一時間還是打電話，先生沒接電話，她就很擔心、很緊張，馬上趕到現場，本來有人勸她在家裡等就好，可是她非常害怕先生發生狀況，所以就衝到現場，到了現場問警察，火勢滅了沒？人員救出來沒？但都沒有一個確切回答。

林妻接獲朋友通知林森錢櫃火警。（王揚傑翻攝）

林妻忍不住悲傷哽咽說，過5分鐘後，就看到老公被推出來，她衝過去說「那是我老公！」然後就跟著上救護車，急救時，等待的時間很煎熬，最後還是宣告死亡。

林妻提出疑問，林子晨究竟是在6樓還是7樓被發現？林妻的妹妹說，現在只有說5樓是出事的地點，7樓以上也在燒，但6樓卻完全沒消息，因為姊夫工作地點在6樓，所以不知道姊夫是從哪裡出來，想知道他在工作時能不能好好保護自己，那怕現場只有一條抹布，拿起來就能維持一點點的生命，家屬最想知道就是這個方向，現在只能圓滿讓姊夫好好走。

林妻接獲朋友通知林森錢櫃火警。（王揚傑翻攝）

林妻的妹妹說，姊夫有說要讓姊姊過好日子，只是現在走了，姊姊很傷心，昨天一直發抖，到現在還不吃東西。

另名罹難者周雨喬的弟弟表示，昨天中午看到新聞林森錢櫃大火，但不知道姊姊在裡面，只知道姊姊去朋友家慶生，他想知道姊姊為什麼會到這個地方？到底是誰帶她去？或是她約了誰去？現在完全沒有一個人願意出來，希望能還原事情的經過。

(中時 )