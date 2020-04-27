高醫致贈435家長期合作的醫聯盟醫療院所，每家一份。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

防疫金三角小禮包內含高醫自製中醫茶包、自製蘆薈保濕乾洗手液及面膜等。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情尚未結束，高醫今（27）日致贈435家長期合作的醫聯盟醫療院所，每家一份「抗疫金三角小禮包」，包括高醫自製中醫茶包、蘆薈保濕乾洗手液、面膜等物品，希望彼此攜手抗疫，一起度過艱難時刻。

高醫2017年8月成立「高醫醫聯盟」合作平台，現有435家醫療院所加入，透過資訊系統整合與合作策略推動，落實分級醫療與跨院區持續性照護目標，如今面對來勢灣洶洶的疫情，更需凝聚攜手抗疫。

高醫指出，致贈的「抗疫金三角小禮包」內含高醫自製的中醫茶包、蘆薈保濕乾洗手液及波特嫚國際生物科技股份有限公司贊助的面膜等，透過中醫茶包可打造良好抵抗力；全面防堵病毒時，不忘手部的保濕及保養；再每日配戴口罩後，敷片面膜舒緩一下緊繃的肌膚。

高醫院長侯明鋒表示，小禮包禮輕情意重，全球疫情雖尚無緩解之趨，但在衛生福利部疾病管制署的帶領下，大家齊心ㄧ致，共度風暴難關，雨過天晴之日，必然指日可待。

身為「高醫醫聯盟」領頭羊的高醫，串起不同層級的合作醫療院所共同投入防疫工作，透過彼此經驗分享建立起各醫療機構安全防疫網，並安排醫院首長、感控醫師及專員、行政聯繫窗口，走訪多家聯盟內之醫療機構，除分享各種超前部署防疫措施外，更親自對外派支援醫師進行員工關懷，隨時掌握員工的需要。

日前高醫也曾舉辦合作醫院防疫經驗分享會，廣邀醫聯盟各家醫療院所一同參與，由高醫感染控制中心主任林俊祐分享防疫措施並親自帶隊，和與會者實地走訪高醫防疫動線規劃，以達到資訊共享，共同防疫，一同攜手全面防堵疫情的目標。

(中時 )