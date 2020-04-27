嘉義市文化路夜市自清明連假以來，無論周末或周間人潮都不如往常，攤商感受甚深。（呂妍庭攝）

交通部將在五一連假前推出加強版「1968」APP，針對234景點予以紅黃綠警示，嘉市有3處被列為警示熱點，對此，嘉義市長黃敏惠向中央喊話，指全台警示熱點標準應一致，且應與各地現狀相符，否則不僅摧毀民眾生計，更帶來無盡的恐慌與傷害。

交通部觀光局所列熱門景點，嘉市3處夜市在其中，分別是城隍廟東市場特色小吃、文化路夜市及彌陀夜市，黃敏惠認為，疫情當前，絕對配合中央「分流管制」指導原則，但中央預期人潮擁擠的熱門景點，務必標準要一致，且必須與各地現況、民眾認知相近或相符，才能具有說服力。

市府表示，城隍廟東市場是本市民生物資傳統市場，文化路夜市自清明連假以來，無論周末或周間人潮都不如往常，商家及民眾們也發起「不戴口罩、我不賣」、「不戴口罩、我不買」，配合防疫，彼此加油。至於彌陀夜市更是每周三及周五僅兩天營業，屬流動式小型市集，如何能成為熱門景點？希望中央在呼籲民眾配合防疫當下，也能苦民所苦。

(中時 )