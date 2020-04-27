錢櫃26日大火吞噬5條人命，北市消防局表示，安全消防設備直至3月30日檢查都是合格，3次檢查均無施工情形，但錢櫃並沒向消防局提出「施工中消防防護計畫書」。民進黨北市議員吳沛憶踢爆，北市府3月6日至本月22日共辦3次安檢稽查，均未查出錢櫃沒提計畫書，且建管處22日安檢本就有註記「涉及室內裝潢」，顯然有施工，「但北市府非要鬧出人命才發現！」

吳沛憶指出，錢櫃1月17日向建管處申請使用執照變更獲准，但卻未向消防局提出施工中消防防護計畫書，但事實上北市府在近期1個月半對錢櫃的3次稽查中，商業處3月6日主辦定期聯合稽查合格、3月30日消防局主辦定期消防安檢合格、本月22日建管處主辦府及公共安全檢查合格，都沒發現有施工？也沒催促繳交消防計畫書？

消防局答詢，檢查人員回報檢查時都沒施工，且消防設備都符合規定。建管處長張明森也說「沒施工情形。」卻遭吳沛憶當場打臉，建管處22日辦的公安檢查，明明就打勾記錄「涉及室內裝潢」，顯見有發現施工，消防局與建管處居然還敢說沒有，且這3次稽查中，消防局為何都沒叫錢櫃提報消防計畫書？

消防局僅說「可能要問當時檢查的同仁。」吳沛憶痛批，市長柯文哲上午的記者會也沒提出此事，柯現在說要擴大聯合稽查KTV、電影院，人民會有期待嗎？要求消防局將此事釐清，並確實報告給柯。消防局應允「是，針對檢查記錄，會報告。」

(中時 )