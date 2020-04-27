立法院副院長蔡其昌27日邀集相關單位會勘大甲鐵砧山，再爭取2500萬元經費挹注第3期工程。（陳淑娥攝）

大甲鐵砧山活化工程共分為4期，立法院副院長蔡其昌27日邀集相關單位到場會勘，再爭取2500萬元經費挹注第3期工程，主要針對劍井部分，預計明年8月前完工，持續打造鐵砧山與鰲峰山成為「海線雙丘」。

蔡其昌27日邀集交通部觀光局副組長林秀霞、台中市議員施志昌、台中市政府風景區管理所所長廖偉志、頂店里里長梁福昌等人到場會勘。

蔡其昌表示，鐵砧山活化工程順利進入到第3期，完工後除了讓海線鄉親重拾兒時記憶外，更可以吸引觀光人潮前來，帶動地方經濟發展，未來會更努力爭取第4期預算，讓鐵砧山持續活化起來。

廖偉志提到，鐵砧山活化工程完工後，未來預估可吸引年遊客量130萬人前來觀光遊憩，希活絡週邊觀光產業經濟的復甦，打造「海線雙丘」，讓鐵砧山成為擁有海岸大草原及歷史劍井探索型公園。

大甲區鐵砧山觀光服務設施改善工程共分為4期，目前進入第3期工程－劍井遊憩區整體規劃計畫，主要打造方向為國姓廟周邊步道廣場重塑、銀錠門戶據點（劍井）再造，包括劍井周邊歷史走廊軸線強化、地景式分層活動劍井廣場及配合地形高差增設可供遊休憩之停留空間等。

工程總經費為2500萬元，交通部觀光局補助1350萬元，市政府配合款1150萬元，工程預定9月發包，1年內即可完工啟用。

(中時 )