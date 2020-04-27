台鐵花蓮機務段再出包，派員阻擋媒體拍攝。（許家寧翻攝）

花蓮火車站傳出火車對撞，台鐵花蓮機務段下午3點多，疑似在機庫內維修列車時調度不慎，「煞車太慢」造成2部區間列車對撞，車上7名台鐵檢修員工跌倒受傷，被送往醫院救治，台鐵指出，事故未影響一般列車發車，正朝人為疏失方向調查。

花蓮機務段長古寶興否認「對撞」，該輛編號EMU540區間車因馬達損壞，中午入庫維修，下午3點半維修完畢後，在庫內移動時，「煞車太慢」不慎撞上前方車輛，車上有1女、4男受突發撞撃受傷，為員工安全起見，分別送往慈濟、門諾醫院救治。

據悉，除了5人由救護車送往醫院救治，主訴症狀多為拉傷、背痛，另外1人有頭暈情形，另1人則是肩部受傷，但未搭救護車就醫。台鐵指出，所有員工皆意識清楚可走動，事故原因由局勞安室及運安處調查中，並未影響台鐵行車班次。

已非頭一遭！有台鐵人員指出，4年前年花蓮火車站就發生1輛R62型柴油電氣機車頭，在調度車輛時，軌道轉轍器竟然「忘了拉」，導致列車以時速30公里追撞1列水泥貨運列車，還造成守車出軌，車廂1名守車人員，跌落鐵軌受傷送醫。

(中時 )