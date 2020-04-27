新冠肺炎疫情延燒之際，有民眾反應妥瑞症兒童因反射性咳嗽抽動，而在大眾運輸工具上遭他人歧視。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此呼籲，民眾不應另眼看待妥瑞症不自主的動作，應要有同理心互相關懷，才是疫情之下正確的選擇。

妥瑞症（Tourette Syndrome）為自幼發病的一種神經生理學上的病變，男多於女，致病因與致病機轉至今不明。妥瑞症孩童常出現不自主眨眼、重複特定語彙、吸鼻子、咳嗽清喉嚨等抽動動作（Tics），因多半在2至15歲出現症狀，故容易在校園內遭受異樣眼光，甚至成為同學欺負及霸凌的對象。

這次疫情之下，民眾對於周遭有人咳嗽難免感到恐懼，而妥瑞症兒童或青少年在捷運、公車、或火車上不自主的咳嗽或吸鼻子，讓不知情的民眾產生畏懼心理，不僅指指點點，有些人更直接當著妥瑞症孩童的面說「那個人有病」。

對此陳時中指出，「不自覺動作是症狀的展現，妥瑞症孩童沒有傷害性，受到的歧視是長久以來都有的現象，與新冠肺炎疫情直接關連性不高」；陳時中強調民眾在疫情之下仍應有同理心，相互關懷了解彼此，不要營造對立的情緒。

(中時 )