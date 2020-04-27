繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）27日宣布以70億美元正式完成收購Mellanox（邁倫科技）。這項收購案於2019年3月11日首次宣布，結合兩間在高效能和資料中心運算領域的業界領導者。此交易將結合NVIDIA引領業界的運算技術與Mellanox的高效能連網技術，讓客戶獲得更高的效能、更大的運算資源利用率和更低的營運成本。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，人工智慧（AI）和資料科學正在重塑運算和資料中心架構。借助Mellanox，全新的NVIDIA將擁有從AI運算到連網的端到端技術、從處理器到軟體的完整產品，以及可大規模擴展下一代資料中心的能力。在完整的產業生態系夥伴的支持下，我們兩間公司技術的結合將能滿足全球對消費者網路服務需求激增、AI的應用，和從雲到邊緣再到機器人技術的加速資料科學等挑戰。

Mellanox創辦人暨執行長Eyal Waldman表示，此次收購對於雙方在文化、技術及發展的野心上都是有力的完美互補，Mellanox的員工也非常期待未來的發展。隨著Mellanox踏上下一段令人興奮的旅程，我們也將持續為客戶及合作夥伴提供最先進的解決方案和創新產品。我們非常期待將Mellanox和NVIDIA的產品與解決方案互相引進彼此的市場。我們的技術將共同提供引領業界且隨地可得的運算和儲存平台解決方案。

此次收購案預計將立即增加NVIDIA的非GAAP毛利率、非GAAP每股盈餘和自由現金流，包括NVIDIA最近發行的50億美元票據相關的增加利息費用。

(工商 )