國際美元略走弱，及紓困注資的激勵，亞洲主要股匯市上漲，台股收復10,500點關卡，新台幣也著走揚，盤中一度升破30元大關，但終場仍收在30.025元兌1美元、創近二個月新高，升值5.5分，台北外匯經紀公司成交量7.86億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數落回100之下，且在美股領漲下，亞洲主要股匯市也紛紛跟著衝，台股大漲219點，新台幣開低後一路向上，午後更一舉升破30元大關，主要是外資偏匯入，加上出口商月底拋匯需求進場，但在進口商順勢進場撿便宜買匯後，2字頭仍無力站穩。

外匯交易員認為，國際金融市場面對肺炎疫情及油價崩跌的二大衝擊，後續發展仍存在變數，短期還是偏震盪居多，外資在操作上還是偏保守，但若無新的負面消息傳出，本周因月底出口商作帳拋匯需求出籠，預料將支撐新台幣短線續為偏升格局，來回測試30元大關。

(工商 )